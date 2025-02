Shows no Pelourinho são cancelados após desabamento em igreja

Nesta quarta-feira, 5, parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu sobre devotos - Foto: Codesal

O teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis desabou, nesta quarta-feira, 5, deixando, pelo menos, uma pessoa morta e outras cinco feridas, no Pelourinho, em Salvador. Diante da tragédia, a Secretaria de Cultura do estado (Secult/Ba) cancelou toda a programação cultural prevista para hoje no Centro Histórico.

"Nós tomamos a iniciativa de suspender toda a programação cultural de hoje no Pelourinho em respeito às vítimas", destacou o titular da Secult, Bruno Monteiro, em entrevista ao Portal A TARDE.

O Centro Histórico vem sendo palco de diversas ações comemorativas no projeto cultural “Verão Axé Music 40 anos”. Nesta quarta, iriam se apresentar Lia Chaves e Savanah Lima no Largo Quincas Berro D’água, além de Djalma Ferreira e Retrofoguetes no Largo Pedro Archanjo.

Segundo Bruno, este é um momento de solidariedade às vítimas, tanto as que saíram com vida, quando a que morreu no local.

"A área nesse momento está isolada, não tem mais nenhuma pessoa ali correndo qualquer tipo de risco. E agora, nesse momento, óbvio, nós precisamos nos solidarizar e acompanhar a investigação sobre o ocorrido", finalizou.