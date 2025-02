Comandante-geral dos Bombeiros detalha operação de resgate às vítimas da Igreja

Teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador desaba. - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Após o teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, desabar na tarde desta quarta-feira, 5, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar Bahia, Adson Marchesini, falou com o Portal A TARDE sobre a situação do local, confirmando que cinco pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu no acidente.

Sobre a operação, o coronel informou que ao saber da ocorrência o Corpo de Bombeiros deslocou imediatamente. "Fizemos logo a varredura do local atingido para verificar se tinham mais vítimas. Socorrendo as vítimas no local e identificando que havia uma pessoa morta".

Logo após o resgate das vitimas, Marchesini disse que o local "começou a ser preservado e isolado para que o restante do local não desabe e venha acontecer mais uma vítima".

Sobre o estado das cinco pessoas que saíram feridas, o coronel disse. "Tenho conhecimento de que não tem nenhuma em estado grave, mas todas foram socorridas e teremos que aguardar o hospital onde elas foram atendidas para ter melhores informações".

O diretor de Turismo de Salvador, Gege Magalhães, disse à equipe de reportagem no local que a vítima é uma mulher, no entanto, a identidade e a residência não foram informadas. "É muito triste porque a gente tem um patrimônio, é triste pela tragédia, por ser uma igreja mais icônica daqui do centro histórico da nossa cidade, junto com a catedral, conhecida como a igreja de ouro, e aqui são muitos visitantes que vêm aqui pra ver a igreja", lamentou.

"Mas o importante hoje é a preservação da vida das pessoas, o cuidado com as pessoas e lamentar por esse incidente pela vítima e também saber que não é uma gestão da prefeitura municipal, mas todo o patrimônio da cidade", complementou o diretor.