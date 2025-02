Iphan: "Responsabilidade direta do templo é da Igreja"

Parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu matando uma mulher e deixando outras cinco pessoas feridas - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

O Hermano Guanais, diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), disse que a Igreja é responsável direta do templo da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, é da própria instituição e que esse ano, o instituto elegeu “com prioridade” a restauração da igreja, com injeção de R$ 1,2 milhão.

Na tarde desta quarta-feira, 5, parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu matando uma mulher e deixando outras cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas por uma guarnição do 12º BBM/Salvar e os militares seguem realizando varredura, à procura de outras.

“A gente sempre contribui ao longo do tempo por ser um bem tombado com algumas ações de conservação. E durante quase 88 anos que o Iphan existe, e que investe sistematicamente recursos em todo esse patrimônio da igreja católica. No momento, a prioridade foi justamente contratar o projeto executivo de restauração da igreja e convento, para depois fazer a obra. Todos os entes públicos, privados, a sociedade em geral pode contribuir com o processo de restauração, de intervenção, porque é um bem que é voltado para o povo”, disse Hermano.

Mais cedo, o diretor da Defesa Civil atribuiu a responsabilidade do reparo da igreja ao Iphan, que é o órgão tombador do monumento religioso.

O diretor ainda afirmou que não havia indicativos de que o acidente aconteceria, uma vez que o processo de restauro é feito no monumento de forma integral. “Estávamos fazendo o projeto para disponibilizar para o poder público geral e para igreja porque ela quem tem que fazer toda a articulação para conseguir complementar a atuação nossa”, complementou ele.