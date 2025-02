Igreja do Pelourinho é de responsabilidade do Iphan, diz Sosthenes

Na manhã desta quarta-feira, 5, parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu sobre devotos - Foto: Uelder Galter | Ag. A TARDE

O diretor geral da Defesa Civil de Salvador Sosthenes Macedo acredita a queda do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, não tenha sido por degradação anterior e que o acidente tenha acontecido por rompimento de uma parte do teto, o que pressionou todo o teto de madeira.

Por ser um bem tombado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é o responsável pelo local. Apesar disso, segundo Sosthenes, a restauração e manutenção do monumento religioso é de responsabilidade do templo.

“Nós já estamos realizando a notificação tanto do Iphan, que é o responsável, órgão tombador do material para tomar as providências cabíveis, quanto da SEDUR, que vem dar o suporte para eventual retirada de escombros”, disse o diretor.

Acidente

Na tarde desta quarta-feira, 5, a parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu matando uma mulher e deixando outras cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas por uma guarnição do 12º BBM/Salvar e os militares seguem realizando varredura, à procura de outras.

Ainda conforme o CBM, três viaturas da corporação atuaram na ocorrência, além disso, o local está isolado e a Polícia Militar também acompanhou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Em nota, a Codesal informou que está acompanhando o caso e interditou o local até analisar que não há mais riscos eminentes

“Encontram-se no local guarnição do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Civil, representantes da Prefeitura-bairro do Centro Histórico. preliminarmente há o registro de uma vítima”, continuou em nota.

A reportem entrou em contato com a IPHAN para uma nota de posicionamento e aguarda retorno.