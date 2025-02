Tragédia em Salvador: saiba estado de saúde das cinco vítimas feridas em desabamento

Teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis desabou nesta quarta-feira, 5 - Foto: Divulgação/ CODESAL

Uma das cinco vítimas feridas do desabamento na Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, na tarde de quarta-feira, 5, era amiga de Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), que estava na capital baiana a turismo após uma viagem para Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, com amigos.

Ludmila Steffen Celaschi, também de 26 anos, sofreu um ferimento no supercílio e foi submetida a um procedimento de sutura no Hospital Santa Isabel. Ela permanece internada na unidade para uma nova avaliação nesta quinta-feira, 6, aguardando alta médica.

De acordo com informações da TV Bahia, as outras quatro pessoas feridas foram encaminhadas à UPA dos Barris, passam bem e já receberam alta médica, retornando para suas hospedagens.