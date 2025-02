Comandante dos Bombeiros lamenta morte de turista em tragédia no Pelourinho

Teto da Igreja de São Francisco cedeu, nesta quarta, 5 - Foto: Codesal

Após o teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, cair na tarde desta quarta-feira, 5, deixando uma mulher morta e cinco pessoas ficaram feridas, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Adson Marchesini, que estava presente no local durante as varreduras iniciais, utilizou de suas redes sociais para lamentar o ocorrido e se solidarizar com familiares e amigos da vítima.

“Com profundo pesar, me solidarizo com os familiares e amigos da jovem Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, vítima do desabamento na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. Neste momento de dor, expresso meus sentimentos e desejo força a todos que sofrem com essa irreparável perda”.

Comandante Adson Marchesini | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O acidente resultou na morte de Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), que estava a passeio na capital baiana após viajar para Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, com amigos. Além da jovem, outras cinco pessoas ficaram feridas.

Giulia Panchoni Righetto, | Foto: Reprodução

Os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados para os postos de saúde, sendo uma encaminhada para o Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré.