Presidente do Iphan vem para Salvador após desabamento em igreja

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, - Foto: Redes sociais

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, chega em Salvador nesta quinta-feira, 5, após teto da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, desabar. O acidente deixou uma vítima fatal e outras cinco pessoas feridas. Com ele, também virá a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

"Hoje foi um dia muito triste para Brasil e para o patrimônio cultura brasileiro (...) Aqui nossa solidariedade a todas essas pessoas, à família dessa vítima, aos freis, à comunidade da igreja. Essa igreja que é patrimônio cultural, que durante muitos anos recebeu atenção do Iphan e, nos últimos anos, nem tanta atenção — disse Leandro Grass, referindo-se ao período anterior a sua gestão".

O presidente do instituto citou ainda entregas recentes feitas pelo Iphan à Igreja, como a restauração de azulejos e a reforma do pináculo do templo.

"Recentemente contratamos o projeto para o restauro. Como toda obra é necessário contratar antes o projeto. E assim nós estávamos fazendo. E esta sendo elaborado. Infelizmente, hoje aconteceu essa triste tragédia", continua Grass.

Assim como ele, a ministra da Cultura, Margareth Menezes lamentou o ocorrido e reafirmo o compromisso com a preservação e valorização de patrimônio cultural.

"Manifesto minha profunda tristeza diante do desabamento do teto da Igreja São Francisco, em Salvador. Infelizmente tivemos a perda da vida da jovem Giulia Panchoni Righetto, e pessoas feridas, o que me deixa profundamente triste. Sinto muito por todas as perdas e pela dor das famílias e amigos das vítimas. Em momentos como este, nosso coração se une em solidariedade e respeito".

Ela também se solidarizou com as pessoas da paróquia. "A Igreja de São Francisco carrega em suas paredes a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo. Enquanto trabalhamos para apurar essa tragédia e reparar os danos causados, reafirmo meu compromisso com a preservação e valorização de nosso patrimônio cultural. Meus sinceros sentimentos a todas as pessoas atingidas por essa tragédia. Meu coração está partido".

Na segunda-feira, a Igreja São Francisco de Assis havia solicitado uma vistoria ao órgão, segundo a Folha de São Paulo divulgou. O pedido foi feito pelo protocolo normal do Iphan, o que não é procedimento para casos de emergência. A visita estava agendada para acontecer na quinta-feira, 6.