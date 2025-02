Arquidiocese de São Salvador da Bahia se manifesta sobre desabamento

O desmoronamento deixou uma jovem morta e mais cinco pessoas feridas. - Foto: Divulgação | Codesal

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia veio a público manifestar solidariedade diante do desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 5. O desmoronamento deixou uma jovem morta e mais cinco pessoas feridas.

“A Arquidiocese de São Salvador da Bahia manifesta a sua mais profunda solidariedade com a Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, Ordem dos Frades Menores, OFM, com as pessoas vitimadas por esta fatalidade e suas famílias. Rogamos a Deus, de modo especial, consolo para a família enlutada e a plena recuperação dos feridos”, disse em nota.

Ainda segundo a instituição, o patrimônio é de “valor inestimável para a humanidade – Patrimônio Mundial pela UNESCO, para o Brasil e para a Igreja" e que o monumento é "testemunho da fé de um povo e, dos Frades Franciscanos Menores, em particular, que por mais de três séculos se empenham na preservação desta obra nascida da fé.”

"“Peregrinos de esperança”, sigamos em frente confiando no Senhor que caminha conosco e solidários com os que mais sofrem.", continuaram.