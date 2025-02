Iphan destinou mais de R$ 1 milhão para restaurar igreja de São Francisco

Igreja foi erguida entre os séculos XVII e XVIII - Foto: Lucas Conceição | Divulgação | Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao Ministério da Cultura, destinou R$, 1,2 milhão em recursos para a restauração da Igreja da Ordem de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, em outubro de 2024. Parte do teto do local desabou, nesta quarta-feira, 5, culminando na morte de uma turista de 26 anos.

Segundo o Iphan, em material divulgado à imprensa na época, a quantia seria usada para a contratação de serviços técnicos de elaboração dos projetos para a restauração e preservação da igreja, construída entre os séculos XVII e XVIII. A ordem de serviço foi assinada no dia 1º de outubro do último ano, pelo superintendente do instituto na Bahia, Hermano Guanaes e Queiroz.

Presente no local após o acidente, Hermano Guanaes reforçou, em conversa com a imprensa, que o valor destinado foi usado para a etapa de elaboração do projeto de restauração. O superintendente, entretanto, afirmou que a responsabilidade direta do templo é da igreja.

Teto desabou em Igreja do Pelourinho | Foto: Divulgação | Codesal

"Este ano a gente elegeu como prioridade a reparação da igreja convento, e investimos R$ 1.200.000 para contratar os projetos executivos de reparação. A igreja é dona do templo, é quem é responsável direta, mas a gente contribui ao longo do tempo, por ser um bem tombado, com algumas ações de conservação", iniciou o superintendente.

"Neste momento, a prioridade foi contratar o projeto executivo de restauração da igreja e convento, justamente porque dentro do conjunto de possibilidades, a primeira coisa que tem que se fazer é a contratação do projeto, para depois a obra. O Iphan neste momento elegeu como prioridade o investimento no recurso. A gente estava elaborando o projeto executivo", completou Hermano.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre os próximos passos, o superintendente explicou que após a intervenção da estrutura, o Iphan deve reaproveitar, se possível, parte dos elementos soltos no desabamento.

"A gente almeja que seja interditada a igreja, e que esse elementos que foram soltos da cobertura sejam catalogados para uma futura restauração, para a restauração que já está prevista", explicou.

Teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis desabou nesta quarta-feira, 5 | Foto: Divulgação | Codesal

O Portal A TARDE também entrou em contato com o Iphan, a fim de obter informações técnicas sobre as fases do processo de restauração da igreja, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.