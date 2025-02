Bruno Reis lamenta desabamento de teto da igreja do Pelourinho

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5, no centro da cidade - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE | Divulgação | Codesal

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou na tarde desta quarta-feira, 5, o desabamento de parte do teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, e prestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco, um dos maiores patrimônios históricos e culturais de Salvador. Infelizmente, essa tragédia resultou na perda de uma vida e deixou outras pessoas feridas”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

“Quero expressar minha total solidariedade às vítimas, aos seus familiares e a toda comunidade que frequenta e cuida desse importante templo religioso. Desde o primeiro momento, a Defesa Civil de Salvador e os órgãos competentes estão no local prestando assistência”, acrescentou.

O acidente resultou na morte de Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), que estava a passeio na capital baiana após viajar para Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, com amigos. Além da jovem, outras cinco pessoas ficaram feridas.

Os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados para os postos de saúde, sendo uma encaminhada para o Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré.

O prefeito também colocou as equipes à disposição para auxiliar no “suporte necessário às vítimas e apoiar a recuperação desse patrimônio tombado pelo Iphan”.

“Seguiremos acompanhando de perto a situação e trabalhando para minimizar os impactos dessa tragédia”, concluiu.