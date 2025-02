Morador que entrou na igreja logo após desabamento relata cenário

Parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu matando uma mulher e deixando outras cinco pessoas feridas - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Um morador do centro de Salvador entrou foi uma das primeiras pessoas a entrar na Igreja de São Francisco, no Pelourinho, após parte do teto do templo desabar.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Genilson Coutinho, falou sobre o cenário que encontrou assim que viu o ocorrido. Segundo ele, apesar dos perigos, a ação foi motivada pelo desejo de salvar vidas.

"O primeiro cenário é que não consegui ver nada, porque era muita poeira. Então, quando a madeira caiu, a poeira espalhou por toda a igreja. Eu, meu amigo e mais uma guia que estava aqui próximo, entramos. Abrimos a porta, saiu um pouco da fumaça, de início mas de início a gente não viu nada. Só com o tempo a poeira foi baixando e a gente conseguiu ver os escombros no chão. Mas a gente não via mais nada, a gente não via banco, só tinha madeira no chão e aí a menina gritava: minha amiga está aqui, minha amiga está aqui", narrou.

Ainda de acordo com Genilson, após a mulher gritar que a estava no imóvel, todos foram tentar levantar as madeiras caídas no chão pra localiza-la [a vítima]. No entanto, com a chegada da polícia, eles foram retirados do local.

"Fomos tentar ver o que foi e começamos a tentar levantar a madeira. Tentamos, Mas foi até errado levantar aquele material, porque é uma coisa que a gente está numa área de desabamento. A gente entrou no impulso, porque a gente viu barulho e foi lá ver. Mas quando ele tentou levantar a madeira, foi na hora que a polícia chegou e mandou a gente sair pro causa dos riscos para a gente também".

E deu pra, depois que a poeira baixou, deu pra perceber se foi a parte mais ao fundo do teto que desabou, foi a parte da frente?

"Rapaz, eu acredito que tenha sido o meio, né? A partir do meio, porque quando o policial me colocou para fora, que já estava mais claro eu fiz um vídeo que deu para perceber que foi nesse local Mas que afetou toda a igreja, porque você não via os bancos no fundo, porque quando você entra logo na igreja, você vê logo os bancos e no momento você não via os bancos. Então a equipe da igreja acho que retirou a turista [vítima] pelo fundo e a polícia chegou e interditou a área e botou a gente para sair".