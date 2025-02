"Lamento profundamente", diz Jerômimo após teto de igreja cair e matar turista

Governador da Bahia lamenta tragédia no Pelourinho - Foto: WUIGA RUBINI/GOVBA

Após o teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis cair na tarde desta quarta-feira,5, deixando uma mulher morta e cinco pessoas ficaram feridas, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, utilizou de suas redes sociais para lamentar o ocorrido e se solidarizar com as vítimas e seus familiares.

"Lamento profundamente o desabamento na Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, e me solidarizo com as vítimas e seus familiares. Infelizmente, foram confirmadas cinco vítimas até o momento, sendo uma fatal e cinco encaminhadas para atendimento médico", disse o governador em seu perfil do X, antigo Twitter.