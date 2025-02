Veja como era e como ficou 'igreja de ouro' após desabamento

Teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis desabou nesta quarta-feira, 5 - Foto: Codesal

O teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, desabou nesta quarta-feira, 5. Uma turista de 26 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas com o acidente. As vítimas foram socorridas por uma guarnição do 12º BBM/Salvar.

As estruturas da igreja foram erguidas entre os séculos XVII e XVIII e são consideradas uma das mais singulares e ricas expressões do Barroco brasileiro, classificadas como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo e tombadas pelo Iphan.

A igreja apresenta uma vasta decoração interior. A fachada é barroca, assim como os painéis de azulejos portugueses, que reproduzem o nascimento de São Francisco. O interior é formado por talhas de madeira, moldadas em ouro em pó, com os símbolos do barroco: folhas, pelicanos, flores, anjinhos.

Veja as imagens do antes e depois do desabamento da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis (passe para o lado):