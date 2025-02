Segundo frade, igreja que desabou no Pelourinho apresentou problemas nesta semana

Teto de igreja no Pelourinho desabou - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O teto igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis desabou nesta quarta-feira, 5, na região do Pelourinho, em Salvador, culminando na morte de uma turista vinda de São Paulo e deixando outras cinco pessoas feridas. O mesmo teto havia apresentado um problema nesta semana, de acordo com um frade.

Segundo o frade Pedro Júnior Freitas, ele alertou o Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre uma dilatação no forro na última segunda-feira (3). A informação é da Folha de São Paulo

De acordo com o responsável pelo templo, uma visita técnica foi solicitada, mas não houve resposta do órgão. "Pedimos, ainda, orientações sobre as possíveis soluções para o problema, garantindo que qualquer intervenção siga os critérios técnicos e de conservação exigidos para bens tombados. Ficamos à disposição para fornecer mais detalhes e agendar a melhor data para a visita", escreveu o frade em carta enviada ao Iphan.

Entenda o caso:

O teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, desabou na tarde desta quarta-feira, 5. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma turista de 26 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas por uma guarnição do 12º BBM/Salvar.

Ainda conforme o CBM, três viaturas da corporação atuaram na ocorrência, além disso, o local está isolado e a Polícia Militar também acompanhou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

O prefeito da capital baiana, Bruno Reis, assim que tomou conhecimento sobre o acidente, declarou apoio da pasta ao monumento. "Não é patrimônio público, mas a Prefeitura dará todo o suporte e todo o apoio, espero que não tenha tido nenhuma gravidade do ponto de vista que tenha atingido alguém, mas essa tem sido a lógica sempre que há qualquer tipo de desmoronamento na nossa cidade".

Segundo o gestor, a prefeitura também dá suporte com a equipe da Defesa Civil.

Relato de testemunhas

Ironildes Brito, moradora de Salvador, estava no Pelourinho e passou na frente da igreja logo após o desabamento.

"Realmente eu cheguei um pouco depois do episódio e fiquei assim consternada e lamentando muito, porque o conhecimento que eu tive aqui foi de que foram seis vítimas, uma fatal. Então, para mim, enquanto soteropolitana e residente em Salvador, foi uma notícia muito triste ao tempo que eu sei valorizar muito bem cada patrimônio desse que nós temos aqui. Infelizmente, a informação é muito triste e vamos rezar e torcer para os que conseguiram estar vivos".