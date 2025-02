Lula coloca equipe à disposição após desabamento de teto de igreja em Salvador

Teto desabou em Igreja do Pelourinho - Foto: Ascom | Codesal

O desabamento de parte do teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, comoveu o presidente Lula (PT) e a sua equipe ministerial nesta quarta-feira, 5.

Nas redes sociais, o petista lamentou a tragédia que resultou na morte de Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, turista de São Paulo, e outras cinco pessoas ficaram feridas. O chefe do Executivo federal ainda colocou a sua equipe à disposição para auxiliar as vítimas e na recuperação do local.

“Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros”, escreveu o presidente.

O mandatário também expressou a sua solidariedade “aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas”.

Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já governou a Bahia, também demonstrou ser solidário aos familiares da vítima. Também nas redes sociais, o titular da pasta agradeceu aos profissionais que trabalharam no acidente.

“Minha solidariedade aos familiares da vítima e a todos os atingidos por essa tragédia. Meu respeito e gratidão aos bombeiros, profissionais do Samu e demais agentes que atuam nesse momento difícil”, disse.

