Bahiagás e Bombeiros inspecionam presença de gás na Avenida ACM, em Salvador

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMBA) fez uma vistoria em um imóvel localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4197, na noite desta quarta-feira, 5, em Salvador, para averiguar a presença de gás natural que teria vazado sendo a área isolada de forma preventiva.

A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) enviou uma equipe ao local que afirmou não haver qualquer vazamento, mas apenas a presença de gás natural. Por medida de segurança, a Bahiagás contou com o apoio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para uma intervenção preventiva da via, necessária para que estudos técnicos pudessem detectar a origem do gás, visando definir um plano de ação para mitigação de riscos.

Por volta das 8h30, os órgãos responsáveis descartaram a possibilidade do gás provocar qualquer tipo de acidente. A via será totalmente liberada em breve.