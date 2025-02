Sol ou chuva? veja previsão do tempo para os próximos dias em Salvador

Nesta quinta-feira, 6, Salvador amanheceu com tempo chuvoso - Foto: Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira, 6, o tempo amanheceu chuvoso em pontos da capital baiana. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C, com sol aparecendo entre nuvens e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo se estabiliza e fica firme.

A previsão do tempo para sexta-feira, 7, indica sol com algumas nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia e da noite. As temperaturas devem variar entre 24°C e 29°C.

No final de semana, o sábado será chuvoso, com nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite. As temperaturas mínimas serão de 25°C, com máxima de 30°C.

Já o domingo terá sol com pancadas de chuva e trovoadas, com chuvas pela manhã e à noite, e algumas aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas. A temperatura mínima será de 25°C e a máxima de 31°C.