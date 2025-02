Tragédia em igreja: Lula critica falta de dinheiro em tombamentos

Lula lamentou tragédia na igreja - Foto: Reprodução / Youtube

Ao comentar o desabamento do teto na Igreja de São Francisco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou a falta de planejamento orçamentário nos processos aprovados de tombamento no Brasil. A tragédia na igreja localizada no Centro Histórico de Salvador, deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

“Eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em São Paulo e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei não coloca um orçamento para que isso seja conservado. Você tomba e a coisa vai apodrecendo, caindo, então para quê tombar se não tem responsabilidade de cuidar? Quando há o tombamento de uma obra de arte, de um prédio qualquer, é importante que seja acompanhado de um orçamento para que a gente tenha certeza que aquilo vai ser tombado de verdade e que vai ser preservado para a história”, disse o presidente em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, nesta quinta-feira, 6.

“Nós precisamos rever isso porque senão a gente vai ter muitas coisas tombadas no Brasil caindo. Temos que ter responsabilidade ao fazer o tombamento de qualquer prédio público que queira tombar. É colocar dinheiro para que aquilo seja mantido e que tenha gente preparada para fazer a manutenção”, acrescentou Lula.

O chefe do Executivo nacional ainda se solidarizou com os familiares das vítimas do desabamento. “Eu lamento pela queda da igreja e presto a minha solidariedade às pessoas que foram vítimas deste acidente e espero que sirva de lição para a gente não permitir que isso aconteça novamente”, comentou.

Visita do Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tinha uma visita técnica agendada na Igreja de São Francisco de Assis nesta quinta-feira, 6.

Em nota, o órgão informou que a visita foi marcada após pedido protocolizado na tarde da última segunda, 3, para avaliação de uma dilatação do forro do teto da igreja, sem indicação de situação emergencial. Ainda segundo o comunicado, não houve qualquer comunicado da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros ou outros órgãos a respeito de eventuais riscos.

O Iphan ainda disse que vem investindo na preservação e na restauração da igreja, a exemplo das ações de restauro dos painéis de azulejaria portuguesa no valor de R$ 4,1 milhões, concluído em maio de 2023, e a elaboração do projeto de restauração total da Igreja e do Convento, atualmente em andamento, no valor de R$ 1,2 milhão.