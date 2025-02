"Bastante complexa", diz corregedor da PF sobre investigações do desabamento

O acidente resultou em cinco feridos e uma pessoa morta - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

As investigações sobre o desabamento do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, no Pelourinho, ocorrido nesta quarta-feira, 5, estão sendo conduzidas pela Polícia Civil da Bahia e pela Polícia Federal. Segundo Maurício Salim, Corregedor da PF, as investigações começaram na tarde do dia anterior, mas trata-se de uma situação de alta complexidade. O acidente resultou em cinco feridos e uma pessoa morta.

“Ontem, a Polícia Civil esteve no local, junto com a Codesal e o Corpo de Bombeiros, e adotou as primeiras providências. Hoje, trouxemos cinco peritos para iniciar os exames. À tarde, cinco peritos de Brasília, com equipamentos especializados da Polícia Federal, virão a Salvador para continuar o escaneamento da área e realizar os exames na estrutura", explicou.

Maurício também destacou que, inicialmente, a orientação foi para que o trabalho fosse feito de forma integrada com a Polícia Civil, a fim de evitar a coleta de provas redundantes e preservar todos os elementos probatórios.

"No segundo momento, será necessário avaliar as questões jurídicas, o que poderá levar ao desmembramento das investigações, considerando que envolve homicídio, lesões e também danos patrimoniais. Porém, essa análise ocorrerá em uma fase posterior, pois é inevitável que haja uma conexão probatória entre os fatos", comentou.

Dificuldade da investigação

Segundo Salim, a investigação é "bastante complexa", pois envolve uma série de exames perícias.

"Trata-se de uma estrutura tombada. Os materiais não podem ser descartados em nenhum momento. Nós não estamos tratando de entulhos. Nós estamos trabalhando com bens do patrimônio de história nacional", afirmou.

Ele explicou ainda que será necessário realizar uma triagem minuciosa de todos os materiais para posterior restauração. "Vai precisar haver a seleção de todo o material, toda uma triagem, para que se faça a restauração posterior. É diferente de imóvel privado que quando cai é retirado os escombros e remetidos para o local adequado.", concluiu.