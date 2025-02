Duas crianças são encontradas mortas em Salvador; suspeita é de envenenamento

Caso ocorreu na Morada da Lagoa, no bairro de Valéria - Foto: Reprodução | Google Maps

Duas crianças identificadas como Benjamim e Maria Valentina, de 7 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Morada da Lagoa, no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 6. Na residência, o padrasto e a mãe, apresentavam mal estar. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que a família tenha sido envenenada.

O padrasto, identificado como Jean Silva da Hora, informou que o único alimento que as crianças comeram de diferente foi uma gelatina. Em entrevista à TV Aratu, Jean afirmou que, além das crianças, ele e a mãe, Yasmin Fonseca Conceição, também passaram mal, com vômito e diarreia, e por isso não conseguiram levar as crianças para o hospital.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 31ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram as vítimas sem vida. Os responsáveis foram levados para uma unidade de saúde da região e não informações sobre seus estados de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, a unidade policial expediu as guias para remoção e perícia e vai realizar oitivas e diligências para esclarecer o caso. Os laudos periciais devem confirmar a causa das mortes.