Teve ou não vazamento de gás em Salvador? Entenda a situação

Forte cheiro de gás foi percebido por pessoas que passavam pela região - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Um possível vazamento de gás gerou transtornos na capital baiana após parte da Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais de Salvador, ficar fechada por quase 12h. A interdição ocorreu na altura da Igreja Universal do Reino de Deus, por volta das 22h de quarta-feira, 5, e permaneceu fechada até a manhã desta quinta-feira, 6.

Na ocasião, a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) confirmou que um forte cheiro de gás foi percebido por pessoas que passavam pela região.

Consequências

O ocorrido afetou o trânsito, gerando um longo engarrafamento na cidade. Além disso, houve a interrupção da passagem de gás pelos dutos da localidade.

A situação também impactou o transporte público na região. a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou em nota que, devido ao vazamento de gás na Avenida ACM, foi definido que o único local seguro para a parada de ônibus seria no retorno em frente ao posto de gasolina Menor Preço, próximo ao supermercado GBarbosa.

Não houve vazamento

Após as modificações ocorridas na região, a Bahiagás, em nota, afirmou não haver qualquer vazamento, mas apenas a presença de gás natural “Por medida de segurança, a Bahiagás contou com o apoio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para uma intervenção preventiva da via, necessária para que estudos técnicos pudessem detectar a origem do gás, visando definir um plano de ação para mitigação de riscos”.

Por volta das 8h30, uma das faixas da marginal da Av. ACM foi liberada para a passagem de ônibus.