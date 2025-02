Tia nega que crianças encontradas mortas tenham sido envenenadas

Polícia Civil investiga as causas das mortes e da intoxicação da família - Foto: Divulgação/ Hospital do Subúrbio

Duas crianças, identificadas como Benjamim e Valentina, de 7 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de casa na Rua Morada da Lagoa, no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 6. Segundo a Polícia Civil, a suspeita inicial é de que a família tenha sido envenenada.

De acordo com familiares, o padrasto das crianças, Jean Silva da Hora, e a mãe, Yasmin Fonseca Conceição, também passaram mal, apresentando sintomas como vômito e diarreia. Yasmin foi encaminhada ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internada em estado grave.

A tia das crianças, Stephanie, concedeu entrevista à TV Record e relatou como soube da tragédia.

“Eu fiquei sabendo porque minha irmã mais nova foi na minha casa, bateu lá e chegou desesperada, e eu vim correndo. Quando eu vi, meus dois sobrinhos já estavam desacordados. Do mesmo jeito que dormiram, não acordaram mais. Aí minha irmã foi para o hospital. Eu pedi ajuda para os três médicos do SAMU que estavam aqui, porque minha irmã passou mal, quase caiu na minha casa. Bateu a cabeça. Pedi para me darem uma ajuda para pegar minha irmã. Eles queriam que minha irmã vivesse do lado do meu prédio e não conseguiam andar até aqui para poder dar ajuda.”

Stephanie também descreveu os sintomas apresentados pela família: “Era dor no estômago, vômito e caganeira.”

A tia destacou a personalidade das crianças e rebateu especulações sobre a causa. “Eu só vi eles dois deitados, comecei a chorar, não aguentei mais ficar dentro da casa. Umas crianças ótimas, amor de crianças, todo mundo que conheceu eles sabe que são amor de crianças, não davam trabalho. Inclusive, o menino era autista e a menina era pintona mesmo, gostava de brincar, gostava de aprontar. Mas esse negócio de envenenamento por gelatina é totalmente mentira, isso é totalmente mentira.”

Ela também apontou que a água pode ter sido a causa do problema. “Isso foi o 'povo' das páginas que colocaram. Meu cunhado tá (doente), só que ele tá sendo forte. Ele não tava nem aguentando levantar. Tava os quatro de cama ontem, os quatro, os quatro de cama. Eu vim, ela me pediu para comprar um remédio, eu fui comprar.”

Sobre a suspeita de contaminação da água, ela detalhou as condições do local. “Da água. Sabe por que foi a água? Aí, esse tanque ninguém lava. Esgoto a céu aberto. Ali, ó, tem a caixa de esgoto a céu aberto. O tanque fica com pombo.”

A Polícia Civil investiga as causas das mortes e da intoxicação da família.