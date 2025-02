Helicóptero pousa no meio da rua para atender grave acidente em Salvador; assista

Trânsito na localidade ficou bastante congestionado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, precisou ser atendido por um helicóptero do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu em frente ao prédio comercial Mundo Plaza.

Imagens recebidas pelo Portal A TARDE mostram a vítima sendo atendidas por bombeiros, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Também não se sabe as causas do acidente. O trânsito na localidade ficou bastante congestionado porque uma parte da via precisou ser interditada.

Assista: