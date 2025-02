Timbalada agita o Farol da Barra com show gratuito em Salvador

Expectativa é aquecer o clima da festa que é um dos maiores carnavais de rua do mundo - Foto: Divulgação

O clima do Carnaval de Salvador começa a esquentar de forma oficial nesta sexta-feira, 7, com um evento gratuito no Farol da Barra. A Brahma, marca oficial da festa, dá início às celebrações com um show da banda Timbalada, que promete agitar os foliões a partir das 15h. O evento será aberto ao público, oferecendo uma prévia do que está por vir na maior festa popular do Brasil.

O show faz parte de uma ação da Brahma que simboliza a campanha "Brahmas Abertas". Influenciadores digitais também estarão presentes no evento, convidando seus seguidores a participarem. E para comandar a festa, a embaixadora da marca, Lore Improta, será a apresentadora do evento.

A programação marca o começo das atividades da marcar para o Carnaval 2025, com a expectativa de aquecer o clima da festa que é um dos maiores carnavais de rua do mundo. A Timbalada será a grande atração que dá o tom para o início das comemorações.