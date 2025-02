Sarajane comanda ensaio no Pelourinho com participações especiais

No repertório, Sarajane irá apresentar músicas autorais e sucessos da sua carreira - Foto: Divulgação

A cantora Sarajane vai comandar o seu segundo ensaio no projeto ‘Bailinho Axé pra Você 40’ homenageando os 40 anos da axé music. A apresentação acontece no próximo domingo, 9, às 16h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

O evento contará com a participação de DJ Angolano, Fabio Lima, Alobenede (ex-Banda Mel), Carla Visi (ex-Cheiro de Amor), Dom Chicla, André Fanzine e Kelly Fonteli.

No repertório, Sarajane irá apresentar músicas autorais e sucessos da sua carreira, além de releituras de artistas também consagrados, dentro de um projeto que antecipa o Carnaval de Salvador. “O Bailinho AXÉ pra Você já existe há 8 anos e, sempre no verão, eu realizo ensaios para o Carnaval”, destacou a cantora.