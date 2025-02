Projeto de verão apresenta bate-papo e música com artistas baianos

Ao todo, programa terá 9 episódios - Foto: Divulgação

A produtora Macaco Gordo apresenta o novo projeto, “Groovadinho de Verão” com música e bate-papo sob o comando do apresentador Dinho Júnior que entrevista diversos cantores baianos. O programa divulga novos episódios todas as quintas-feiras, às 12h no canal da marca no Youtube.

Além da conversa de Dinho com os artistas, o “Groovadinho” lança também o show completo que cada atração apresenta. Os projetos audiovisuais voltados para música e artistas baianos contou na estreia com a participação de Igor Kannário e já ultrapassa 1 milhão de visualizações dos conteúdos no canal e nas redes sociais.

O próximo convidado nesta quinta-feira, 6, será Xanddy que apresenta ao projeto um show completo e o bate-papo com Dinho. Em seguida, ainda antes do Carnaval, os episódios lançados contam com as presenças de Cláudia Leitte e Psirico.

Já no ar, episódio de Igor Kannário já ultrapassa 1 milhão de visualizações | Foto: Divulgação

Entre as demais apresentações estão, Alinne Rosa, Tonny Salles, Ara Ketu, Pagod’arte e Parangolé.

“A 1ª temporada do Groovadinho chega pra botar fogo no verão. Serão 9 episódios com muitos amigos artistas”, explicou Dinho, em uma postagem em seu perfil nas redes sociais.

O canal no Youtube da Produtora Macaco Gordo está disponível no link: https://www.youtube.com/@macacogordo