Cissa Guimarães quebra o silêncio sobre affair com Denny Denan

Denny Denan e Cissa Guimarães - Foto: Reprodução | Instagram @cissaguimaraes

Cissa Guimarães abriu o jogo pela primeira vez sobre o affair com Denny Denan, vocalista da banda Timbalada, que veio à tona nesta terça-feira, 4.

A apresentadora de 67 anos confirmou que eles estão "se conhecendo", mas negou que a relação já tenha evoluído para um namoro.

“É aquela história, a gente se conheceu e se gostou. Não estou namorando, mas a gente está se conhecendo“, ressaltou a famosa ao F5.

Nas redes sociais, a troca de mensagens carinhosas entre a apresentadora e o cantor são comuns e chamaram a atenção dos internautas. Os primeiros encontros do novo casal aconteceram nas últimas semanas, em Salvador (BA), onde Cissa Guimarães apresentou um programa especial de verão da TV Brasil.

Na última segunda-feira, 3, Cissa Guimarães divulgou uma imagem com Denny. “Já com saudades da Bahêa”, escreveu a titular do Sem Censura. “Ao olhar você, me apaixonei”, reagiu o cantor.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da banda Timbalada confirmou que eles se encontraram na gravação do Sem Censura e combinaram de se ver depois. “Ele, então, levou ela para o ensaio da banda Afrocidade”, disse a equipe. O ensaio aconteceu na última sexta-feira, 31, no Pelourinho, em Salvador.