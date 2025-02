Luciano Huck barra namorada do filho e impõe regra para mansão

Restrição imposta por Huck também se estende a viagens e eventos privados - Foto: Reprodução

Luciano Huck decidiu adotar uma postura mais discreta em relação à exposição de sua família nas redes sociais. O apresentador da TV Globo, casado com Angélica, estabeleceu novas regras de convivência dentro de sua casa, restringindo a divulgação de momentos íntimos.

De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, Huck proibiu que a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, namorada de seu filho Benício, de 17, compartilhe fotos ou vídeos de encontros familiares. A jovem, que anteriormente publicava registros ao lado do namorado e de momentos na mansão da família, agora está impedida de filmar ou fotografar o ambiente e seus integrantes.

A restrição imposta por Huck também se estende a viagens e eventos privados. Caso Duda passe férias com a família, a regra é clara: nada de registros fotográficos ou filmagens. A medida também atinge Benício, que não pode postar imagens ao lado da namorada.

Apesar das novas diretrizes, o relacionamento entre os dois segue firme. No mês passado, Duda celebrou os nove meses de namoro com Benício em uma publicação romântica no Instagram. “Cada mês que passa, eu entendo ainda mais o significado do amor. Você me faz sentir amada, cuidada e feliz. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo”, declarou a influenciadora nos Stories.

As noras de Luciano Huck

Enquanto Benício namora Duda Guerra, seu irmão mais velho, Joaquim Huck, de 19 anos, também mantém um relacionamento. Desde 2021, ele namora a estudante Manoela Esteves, que adota um perfil mais reservado. Diferente de Duda, Manoela tem uma presença discreta nas redes sociais e mantém seu Instagram fechado ao público.