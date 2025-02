Aos 73 anos, Amado Batista marca casamento com namorada de 23

Amado Batista e a namorada, Calita Franciele - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 73 anos, o cantor Amado Batista teria marcado casamento relâmpago com a Miss Universe Mato Grosso 2024 Calita Franciele, 23. Segundo Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa do Balanço Geral, da RecordTV, a cerimônia deve acontecer já em março, no dia 15.

Tanto Amado Batista quanto Calita Franciele ainda não fizeram menção ao casamento em suas redes sociais até o momento. Em uma publicação no Instagram, Calita rebateu comentários que insinuavam que a miss estaria com o cantor só por interesse.

“Pelo amor de Deus, onde se Amado fosse liso, ela queria”, escreveu um homem. Na sequência, Calita respondeu. “Onde se você fosse uma pessoa inteligente, descente estaria aqui comentando”.

Amado Batista e Calita Franciele assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado. O artista não chegou a casar em seu último relacionamento de quatro anos com Layza Felizardo, também quase 50 anos mais jovem.

Em 2024, Layza chegou a conseguir na Justiça uma pensão de R$ 10 mil. A estudante de medicina veterinária também entrou com uma ação para reconhecimento da união estável de 2019 a 2023 — os dois chegaram a morar juntos — e a posterior dissolução.