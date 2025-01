Com namorada 50 anos mais nova, Amado Batista curte passeio romântico - Foto: Reprodução

Amado Batista, de 73 anos, e Calita Franciele, de 23, agitaram as redes sociais ao compartilhar momentos de um passeio romântico. A Miss Universo Mato Grosso publicou um vídeo ao som de "Clareza", sucesso do cantor, exibindo cenas do casal em um passeio de moto e em uma cachoeira natural no estado de Mato Grosso.

Leia:

>>> Novo affair: Grazi Massafera faz trilha no Rio com galã italiano

>>> Veio aí! Zendaya e Tom Holland estão noivos, diz site

>>> Luana Piovani desabafa após passagem por Salvador: "Tudo boy lixo"

No último domingo, 5, Calita também usou os stories do Instagram para registrar sua presença na agenda de shows do amado, viajando até Porto Seguro, na Bahia, para acompanhá-lo. Juntos desde junho do ano passado, o casal vem compartilhando momentos nas redes sociais.