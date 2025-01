Novo affair: Grazi Massafera faz trilha no Rio com galã italiano

Grazi Massafera faz trilha no Rio com galã italiano - Foto: Reprodução

Grazi Massafera foi flagrada em clima de intimidade com o modelo italiano Alvise Rigo durante um passeio no Rio de Janeiro. No último domingo, 5, os dois visitaram a favela do Vidigal, na Zona Sul, e fizeram uma trilha no Morro Dois Irmãos, descendo à noite de mototáxi.

Alvise, de 32 anos, compartilhou registros do passeio em suas redes sociais, mostrando momentos descontraídos ao lado da atriz. Nascido em Veneza, o galã tem um currículo diversificado: ex-atleta de rugby e segurança, ele agora investe na carreira de ator. Seu trabalho mais recente foi uma participação no filme 'O Quarto ao Lado', de Pedro Almodóvar, no papel de um policial.