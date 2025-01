Filho de Ivete viraliza com 'swingueira' em show da Timbalada - Foto: Reprodução

Marcelo Sangalo acompanhou a mãe, Ivete Sangalo, em uma participação no Ensaio da Timbalada, chamou atenção pela evolução na percussão. O vídeo do show, que aconteceu no Candyall Ghetto Square, no último domingo, 5, viralizou nas redes sociais.

"Esse menino é cria de Carlinhos [Brown], da Timbalada, é cria de mainha", comemorou Ivete no palco, que ainda teve a participação da cantora Liniker. "Meu músico preferido", elogiou o pai Daniel Cady em publicação nas redes sociais.

Confira o vídeo: