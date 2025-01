VÍDEO: Ivete expõe intimidade com marido durante show

Ivete Sangalo surpreendeu com fala no Festival Virada Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ivete Sangalo voltou a divertir seu público com uma menção inesperada ao marido, Daniel Cady. Durante show realizado no Festival Virada Salvador, nesta sexta-feira, 27, a cantora revelou que o nutricionista tem um jeito especial de elogiar as suas performances no palco e em casa.

"Papi está ali também, que é louco por mim. Ele fica ali só me olhando dançar, chega em casa e (fala): 'quero que você faça tudo o que fez no show'. Eu digo: 'meu amor, não fiz tudo o que quero fazer com você no show, porque aquele maiô estava me atrapalhando'. Ele tira isso aqui (maiô) no dente. Está vendo cada cristal desse, que eu ainda não paguei? Ele insiste em tirar no dente", brincou.

A famosa, enquanto afinava a voz na apresentação, ainda brincou mencionando o valor dos aviamentos. "Digo R$ 100, R$ 150, não consigo nem me concentrar no mozão... Eu fico bem romântica. 'Ai, meu amor. Que loucura, para com isso, seu louco'", declarou.

Ivete Sangalo também surpreendeu ao comentar sobre a disposição incansável do marido. "A gente dorme, ele acorda, vai pescar... É tanta coisa que esse homem faz! Acorda às 5h, busca um balde, sela os cavalos, planta não sei o quê, pesca... Chega em casa e ainda quer dar no coro", contou.

"Quando ele sai às 5h, eu fico lá dormindo. Quando acordo, já estou no chão catando os cristais. Boto no saquinho, ligo para Michele e digo: 'é só colar'. E ele ama. Quanto mais miçanga, mais a noite é uma loucura", completou a famosa. Juntos há 16 anos, eles são pais de Marcelo, e das gêmeas Marina e Helena.