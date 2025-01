Bruno Reis comenta atrações do Réveillon: "Dia 31 é a noite do amor"

Serão 5 atrações por dia durante o Festival Virada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26, na Boca do Rio, para falar sobre as atrações do Festival Virada Salvador, que tem início nesta sexta-feira, 27 e termina na terça-feira, 31, com a virada comandada por Léo Santana.

De acordo com o prefeito, a festa começa a partir das 19h com Alok, Baiana System, Ivete Sangalo, Manu Batidão e Xand Avião. Já no sábado terá Bel, João Gomes, Olodum, Psirico e Thiago Aquino. No dia 29, domingo, as atrações serão Claudia Leitte, Durval, Simone Mendes, Tony Sales e Wesley Safadão.

Já na segunda-feira, dia 30, Bruno Reis afirmou que as atrações serão Raça Negra, Matuê, Gustavo Mioto, de Henry Freitas e Timbalada. No dia 31, segundo o gestor municipal, será a noite do amor. As atrações são Belo, Jorge Mateus, Léo Santana, que vai comandar a virada, vai fazer a contagem regressiva, Luan Santana, Mari Fernandes e Parangolé.

Bruno pontuou que todos os dias serão cinco atrações, com exceção apenas do último dia.

"Começa mais cedo pra dar tempo de todo mundo chegar. Na Torre Eletrônica nós temos essas apresentações, então essas são as atrações da Torre Eletrônica e do Palco Brisa também aí com programação, contemplando os mais diversos ritmos e estilos musicais. É uma grade onde a gente prestigia os artistas baianos, consegue mesclar com grandes atrações nacionais, tem que olhar todos os ritmos e estilos musicais, afinal de contas é um festival de música, então tem para todos os gozos, todos os tipos, contemplando todas as idades. Tenho certeza que já é um sucesso e a cada ano pela experiência, pelo expertise que a gente já tem, o know-how, a gente vai melhorando ainda mais a operação e fazendo o evento muito melhor", destacou o prefeito.