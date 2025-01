Réveillon: Salvador é o 2º destino mais procurado pelos brasileiros

Farol da Barra, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Salvador é o segundo destino mais procurado para o Réveillon 2025 e só fica atrás de Recife (PE), segundo informações divulgadas pela prefeitura da capital baiana com base em um levantamento que analisou buscas por passagens aéreas no site e aplicativo da Decolar, que é uma das maiores agências de viagens do país.

Em 2023, Salvador também ocupou o segundo lugar na pesquisa. Já em 2022, ficou fora do top 3 e ocupou — devido aos impactos da pandemia de Covid-19 — a quarta posição no ranking.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) espera que 3,4 milhões de turistas passem pela cidade entre dezembro deste ano e março de 2025. Se isso acontecer, o número representará aumento de 6% em relação a 2020, último verão pré-pandemia.