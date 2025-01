Fim de ano: confira funcionamento dos espaços culturais de Salvador

Espaços culturais municipais terão horário de funcionamento alterado para Natal e Ano Novo - Foto: Betto Jr./Secom

O fim de ano chegou e os espaços culturais de Salvador tiveram o horário de funcionamento alterado devido aos festejos. Projetos, bibliotecas públicas e museus municipais se adaptaram, em função dos festejos desta época. Confira como ficou a programação desses equipamentos.

Os espaços Boca de Brasa do Centro, Nelson Maleiro e Nilda Spencer fizeram uma pausa nas atividades na última sexta-feira (21) e vão retomá-las no dia 2 de janeiro. O Boca de Brasa do bairro Valéria também iniciou o recesso na sexta, mas tem a data de retorno prevista para 3 de janeiro.

O Teatro Gregório de Mattos seguiu uma programação parecida, fechando na segunda-feira (23) e com previsão de reabertura em 3 de janeiro. Quem também já está fechado é o Espaço Cultural da Barroquinha, com a retomada das atividades marcada para 6 de janeiro.

As bibliotecas públicas municipais Edgard Santos, na Ribeira, Nair Goulart, em Valéria, e Denise Tavares, na Liberdade, ficaram com o atendimento suspenso nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, retornando a funcionar nos dias 26 e 27 de dezembro, por conta do Natal. Uma nova pausa é feita no dia 30, para o Réveillon, e o funcionamento volta nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025.

Já os museus Casa do Carnaval da Bahia, Cidade da Música da Bahia, Galeria Mercado, Casa do Rio Vermelho - Jorge Amado e Zélia Gattai, Memorial 2 de Julho, Espaços Carybé das Artes e Pierre Verger da Fotografia Baiana e Casa das Histórias de Salvador estão fechados até esta quarta-feira (25) e nos dias 31 e 1º de janeiro. Nos outros dias, as visitações estarão disponíveis normalmente.