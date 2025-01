Vai chover no Natal? Confira previsão do tempo para Salvador

Noite de Natl terá pouca nebulosidade - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O clima em Salvador para o Natal de 2024 promete não atrapalhar as comemorações ao ar livre. De acordo com o Instituto Climatempo, a véspera de Natal, que ocorre na nesta terça-feira, 24, será marcada por uma noite com pouca nebulosidade.

Durante o dia, o sol brilha, mas há previsão de chuvas pela manhã e uma diminuição das nuvens à tarde. As temperaturas devem oscilar entre 24ºC e 32ºC, com umidade relativa do ar variando de 67% a 86%.

Já na quarta-feira de feriado, 25, a previsão é de sol com algumas nuvens pela manhã, e à noite o céu ficará nublado, mas sem expectativa de chuva. A temperatura deverá variar entre 25ºC e 31ºC, com umidade do ar entre 64% e 85%.