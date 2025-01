Turistas apreciam o concerto natalino da OSBA no Centro Histórico

- Foto: Divulgação

"A ideia desse concerto natalino no Pelourinho é excelente. A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um marco cultural do estado e a apresentação neste cenário ganha um toque ainda mais especial". A declaração é da paulista Laís Vieira, de 28 anos, que acompanhou a exibição especial da orquestra baiana na Igreja de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador, no domingo (22).

"O Pelourinho tem uma energia única. Todo esse patrimônio histórico, representado por suas igrejas, cria um ambiente muito bom. Poder apreciar música de qualidade neste local é maravilhoso", disse o mineiro Ivan Laranjeira, de 36 anos.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, os músicos da OSBA, que é mantida pelo Governo da Bahia, executaram um repertório de clássicos natalinos composto por obras como "O Quebra-Nozes: Suíte n° 1"; "Song to the Moon"; "Baïléro"; e “O Messias”. O público lotou a igreja, datada do século 18 e tombada como patrimônio material do Brasil.

"A Bahia é repleta de história e locais incríveis, como a imponente Igreja de São Francisco. Observamos, neste momento, um público embevecido, lotando este templo de maneira única. Pessoas de diversos estados do Brasil e de diferentes países celebram conosco o Natal da OSBA. Esta apresentação é uma verdadeira fusão de cultura e turismo, proporcionando uma experiência inesquecível para todos", destacou o maestro Carlos Prazeres.