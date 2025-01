Ferry-boat tem movimento tranquilo nesta terça-feira

Dados são da ITS, empresa responsável pelo modal - Foto: Tiago Caldas | AG. A TARDE

Baianos e visitantes que pretendem deixar Salvador, por meio do sistema ferry-boat, na manhã desta terça-feira, 24, véspera de Natal, não enfrentaram longas filas para fazer a travessia até a Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz.

Isso porque a movimentação para o uso do transporte aquático é tranquila. O tempo de espera, segundo dados do filômetro, disponibilizado pela Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela administração do modal, é de 60 a 90 minutos para o deslocamento.

Nesta terça, seis embarcações estão operando, são elas: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.