Sistema Ferry-Boat terá operação especial durante o Natal e Réveillon

O serviço terá reforço nas equipes de segurança, manutenção e limpeza - Foto: Divulgação / ITS

A operação especial do Sistema Ferry-Boat para os períodos de Natal e Réveillon começará em 19 de dezembro de 2024 e vai até 6 de janeiro de 2025. Durante esse período, as saídas serão realizadas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, aos domingos e feriados.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela operação, também realizará viagens extras conforme a demanda ao longo do dia, dependendo da disponibilidade das embarcações e respeitando eventuais períodos de manutenção obrigatória.

Entre 30 de dezembro e 31 de dezembro, serão realizadas viagens extras, das 5h às 23h30, para atender ao aumento de fluxo para as festas de Réveillon.

Sete embarcações estarão disponíveis durante a operação: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

A ITS estima um aumento de 5% no movimento em comparação com o mesmo período do ano passado, quando mais de 423 mil passageiros e 64 mil veículos utilizaram o sistema.

Leia também:

>> Ataque a tiros deixa ao menos três mortos em escola cristã nos EUA

>> Primo é suspeito de marcar criança com cigarro de maconha

>> Homem é preso após atear fogo em companheira

As equipes de segurança, limpeza e manutenção terão reforços. As ações incluem ampliação das equipes de controle de acesso e organização de fluxos, além de uma equipe de manutenção noturna para garantir a eficiência da frota.

Equipes de limpeza estarão a bordo dos ferries e nos terminais, cuidando das áreas comuns e banheiros durante as viagens.

Agendamento e Filômetro:

Os usuários podem agendar o transporte de veículos pelo site Hora Marcada (internacionaltravessias.com.br) ou pela plataforma ba.gov.br, onde é possível conferir os horários disponíveis. O Filômetro, disponível em internacionaltravessias.com.br/filometro, mostra o fluxo de veículos e a quantidade de embarcações, ajudando a escolher o melhor horário para evitar longas filas. Os terminais também contam com painéis informativos sobre a capacidade das embarcações e horários de saída.

Bilhetaria e Ferrycard A bilhetagem é realizada de forma eletrônica, respeitando a capacidade das embarcações. O acesso de pedestres e veículos é encerrado quando a capacidade de cada ferry é atingida. A recarga do Ferrycard será feita em guichê especial, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. O serviço não funcionará aos sábados, domingos e feriados.

Durante a operação especial, a travessia de caminhões e ônibus será suspensa, com exceção dos veículos que transportam alimentos ou pacientes em tratamento médico fora do domicílio.

A operação contará com o reforço de diversos órgãos públicos, incluindo a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador, Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, Corpo de Bombeiros e Juizado de Menor.