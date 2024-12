Homem é preso após atear fogo em companheira

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca - Foto: Reprodução/google Maps

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante após jogar gasolina e atear fogo na sua esposa na madrugada desta segunda-feira, 16, em Santa Cruz dos Palmares (SP).

A vítima, de 37 anos, estava com o marido quando foi resgatada com queimaduras pelo corpo em uma estrada da zona rural do município.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o pronto atendimento da Santa Casa de Misericórdia do município, onde recebeu cuidados médicos.

Ao chegar no local, a mulher relatou o ocorrido e o homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e violência doméstica. Após ser indiciado, ele foi encaminhado à cadeia pública de Casa Branca, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca.