Travessia Salvador-Mar Grande: Agerba anuncia vencedora de licitação

A Agerba anunciou a empresa vencedora da licitação da outorga de concessão das linhas que fazem o transporte hidroviário da Travessia Salvador-Mar Grande (Ilha de Vera Cruz).

A Transportes Dattoli Ltda foi a única interessada na concorrência pública destinada para a operação da linha 1002. A empresa ofertou como garantia a proposta no valor de R$ 491,6 mil e R$ 2,1 milhões pela outorga. Para a outra linha licitada, a 1001, não houve interessados. O prazo para concessão é de 15 anos, prorrogável pelo mesmo período.

Antes do resultado, a licitação enfrentou problemas. Em outubro, o certame foi suspenso devido a questionamentos apresentados à comissão permanente de licitação. Em nota ao Portal A Tarde na época, a Agerba informou que os números de embarcações permitidos por linha estavam abaixo da capacidade possibilitada, e, atendendo a pedidos, o andamento da licitação foi revista.

Exigências

Entre as exigências da licitação está a renovação gradual da frota. O edital prevê que as lanchas convencionais com casco de madeira deverão ser substituídas por embarcações do tipo catamarã, embarcação que é utilizada na travessia Salvador-Morro de São Paulo.

O cronograma de substituição das embarcações vai depender do andamento das obras de ampliação do píer de atracação do Terminal Marítimo de Vera Cruz. O documento especifica que o prazo máximo para a substituição das lanchas para os catamarãs será de dois anos, a contar da entrega da reforma do equipamento.

A empresa vencedora do edital, terá que apresentar proposta de no mínimo R$ 2 milhões pela outorga por cada uma das duas linhas. Atualmente a frota é composta por 12 embarcações.