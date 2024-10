Lanchas serão substituídas por catamarãs na Travessia Salvador-Mar Grande

O prazo para concessão é de 15 anos, prorrogável pelo mesmo período. - Foto: Divulgação | Astramab

O governo da Bahia, por meio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), publicou edital de concorrência para empresas que estejam interessadas em participar da licitação para concessão das linhas que fazem a travessia marítima Salvador-Mar Grande.

A abertura de recebimento das propostas dos interessados será no dia 15 de outubro, às 9h30. O prazo para concessão é de 15 anos, prorrogável pelo mesmo período.

Entre as exigências da licitação está a renovação gradual da frota. O edital prevê que as lanchas convencionais com casco de madeira deverão ser substituídas por embarcações do tipo catamarã, embarcação que é utilizada na travessia Salvador-Morro de São Paulo.

“As embarcações tipo catamarãs foram escolhidas devido às suas características operacionais mais modernas e ao conforto e segurança, que proporcionarão aos usuários dos serviços, tais como maior velocidade (de 15 a 22 nós), menor balanço, maior espaço interno, menor nível de ruído e capacidade para transporte entre 200 e 300 passageiros”, justifica a Agerba no edital.

O cronograma de substituição das embarcações vai depender do andamento das obras de ampliação do píer de atracação do Terminal Marítimo de Vera Cruz. O documento especifica que o prazo máximo para a substituição das lanchas para os catamarãs será de dois anos, a contar da entrega da reforma do equipamento.

A empresa vencedora do edital, terá que apresentar proposta de no mínimo R$ 2 milhões por cada uma das duas linhas. Atualmente a frota é composta por 12 embarcações.

A Agerba também prevê a instalação de um Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com a emissão de cartão eletrônico para registro e controle dos créditos adquiridos pelos usuários da travessia. A vencedora da licitação será obrigada a implementar o sistema de bilhetagem eletrônica, no prazo máximo de 4 meses após a assinatura do contrato.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Agerba confirmou a substituição e apresentou alguns prazos para a implantação do novo sistema. Segundo o órgão, as concessionárias terão até 24 meses para colocar um Catamarã em operação após a entrega dos melhoramentos efetuados pelo Estado da Bahia no píer de atracação do TMVC.

"Num prazo de mais de 24 meses, a partir da operação do primeiro Catamarã, deverá cada Concessionária colocar em operação o segundo Catamarã, com capacidade especificada na fase 02 do item II do TR, também com tolerância de 90 dias".

É previsto que cada concessionária opere com três embarcações, sendo duas operacionais e uma reserva.