PF deflagra nova operação contra candidato de Marão em Ilhéus

PF deflagra operação em Ilhéus nesta terça-feira. - Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 1º, a Operação Coronelismo visando combater crimes eleitorais e conexos praticados, no presente momento, por coligação partidária.

Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Ilhéus, Salvador e Conceição do Coité, os quais foram expedidos pela Justiça Eleitoral de Ilheus após representação da Polícia Federal e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.

Leia mais

>> PSD pede que Bento Lima retire candidatura em Ilhéus após ação da PF

>> Em Ilhéus, a PF bota mais gás na disputa já fervilhante. E incendiou

Informações obtidas pelo Portal A Tarde dão conta de que os alvos são o prefeito de Ilhéus Mário Alexandre, o Marão (PSD), e o candidato apoiado por ele, Bento Lima (PSD). Na semana passada, a dupla já tinha sido alvo de uma operação da PF que por suspeita de crimes de corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

As investigações apontam o uso ilegal da estrutura pública municipal, com emprego de servidores, veículos e combustíveis públicos, em benefício de determinada coligação partidária, ocasionado prejuízo aos cofres públicos municipais. No decorrer das investigações também foram identificadas supostas fraudes documentais, com superfaturamento de contratos, praticadas, em tese, para encobrir o uso ilegal da estrutura pública em benefício privado.

Os investigados poderão responder pelo crime de utilização de veículo público em campanha eleitoral, cuja pena é o cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, bem como pelos crimes de peculato, de falsificação de documento público e de associação criminosa. Os crimes investigados nos autos também podem configurar abuso do poder econômico e improbidade administrativa.