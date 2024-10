PSD pede que Bento Lima retire candidatura em Ilhéus após ação da PF

Bento Lima ao lado do prefeito Marão - Foto: Divulgação

A direção do PSD baiano pediu, em nota divulgada à imprensa, nesta quinta-feira, 26, que o candidato da sigla à prefeitura de Ilhéus, Bento Lima, retire seu nome da disputa local, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal, nas primeiras horas do dia.

No texto, o partido, hoje presidido pelo senador Otto Alencar, diz considerar prudente aconselhar Bento a sair da corrida eleitoral, "diante das evidências reveladas" pela investigação. Nos bastidores, segundo apuração do Portal A TARDE, a candidatura do ex-secretário municipal de Gestão não havia sido aceita pela legenda, que discordou da indicação do atual prefeito, Mário Alexandre, também filiado à legenda.

“Diante das evidências reveladas até o momento pela investigação, que também envolve o prefeito Mário Alexandre, o PSD-BA considera prudente aconselhar Bento Lima a retirar sua candidatura a prefeito de Ilhéus. Tal orientação está alinhada com os princípios de ética e transparência que o partido defende, tanto na Bahia quanto em âmbito nacional, visando preservar a integridade e os valores do PSD”, diz trecho da nota.

“Em conformidade com o estatuto do PSD e com os valores que fundamentam a atuação partidária, será instaurado um procedimento interno para a apuração dos fatos. O processo garantirá a ampla defesa e o contraditório, ao final do qual será tomada uma decisão sobre a permanência de Bento Lima como filiado e candidato a prefeito”, pontua a direção do PSD em outro trecho do documento divulgado.

Marão, como é conhecido o prefeito, e Bento Lima foram alvos da operação Barganha, que investiga os possíveis crimes de desvio de recursos, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os dois não se manifestaram publicamente após a ação da PF.