Governo fecha contrato de quase R$ 8 mi para obras em rios de Salvador

O rio Jaguaribe, que tem nascente nos bairros de Águas Claras, Valéria e Castelo Branco, em Salvador, passará por obras de macrodrenagem e canalização, a fim de conter enchentes e inundações durante o período chuvoso. Outra bacia que também está na lista para as modificações é o Mangabeira. A intervenção, que está sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), ganhou uma empresa para capitanear o projeto.

O empreendimento que ficará à frente da obra será a Engeprol Consultoria LTDA, com sede na capital baiana, que embolsará quase R$ 8 milhões. A empresa também fará o revestimento da calha dos afluentes soteropolitanos. O prazo previsto para a conclusão da intervenção é de 12 meses, de acordo com informações do Diário Oficial do Estado (DOE), publicado no sábado, 28.

Uma obra parecida também foi pleiteada pela prefeitura de Salvador ao governo federal, por meio do novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC). Em julho, a gestão municipal assinou um termo de acordo e compromisso para executar um projeto de recomposição estruturante nos arredores dos rios Jaguaribe e Mangabeira.

Na proposta, que consta no eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”, a prefeitura diz que pretende recuperar a pavimentação, passeios e sistemas de drenagem das bacias em razão dos danos causados pelo Consórcio Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Conder para obter mais informações sobre a obra e aguarda retorno.