O que se sabe sobre início da operação de catamarã para a Ilha de Itaparica

Catamarã Maria Felipa atuará em travessia pela Baía de Todos-os-Santos - Foto: Tiago Queiroz/Ascom Setur-BA

O turismo na Ilha de Itaparica será impulsionado com o início da operação do catamarã Maria Felipa, que atuará na travessia pela Baía de Todos-os-Santos, partindo de Salvador. As informações sobre o impacto econômico e a operação da embarcação foram divulgadas pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).

“A operação do catamarã em Itaparica, num equipamento náutico moderno, vai beneficiar o turismo local, dando destaque aos seus atrativos históricos, culturais e gastronômicos, além de proporcionar oportunidades de negócio e geração de renda, a partir do maior fluxo de pessoas”, disse o coordenador técnico da Setur-BA, Carlos Lins.

De acordo com o diretor de Operações da Internacional Marítima, Cristiano Fernando, haverá a possibilidade de ampliação do número de viagens, a depender da demanda. “A ideia é fazer uma parada no Terminal de Bom Despacho e depois seguir para a Marina de Itaparica”, destacou.

Para o secretário de Turismo e Cultura de Itaparica, Everaldo Batista, a travessia de Salvador para a ilha, tendo desembarque no Centro Histórico, será mais um incentivo para que os visitantes aluguem ou comprem casas de veraneio: "ou venham investir nos municípios de Itaparica e de Vera Cruz, que compõem o território da ilha”.

Sobre a operação

A embarcação será utilizada pela Internacional Marítima para transportar baianos e visitantes, duas vezes por dia, a partir de novembro.

Com capacidade para 240 passageiros, o catamarã fará o percurso do terminal de São Joaquim, na capital, até a ilha, com desembarque na Marina de Itaparica. O trajeto terá duração de 50 minutos.