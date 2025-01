Cresce o movimento de saída da capital baiana

Movimento ontem na Rodoviária de Salvador - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Dá para dizer que ontem marcou oficialmente o início das celebrações de fim de ano. Desde cedo era grande a movimentação nos principais pontos de saída da capital baiana, na rodoviária e no Sistema Ferry-Boat. Neste ano, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), cerca de 192.900 pessoas devem usar as rodovias para sair da cidade.

Só ontem, houve mais de 22.000 embarques no terminal rodoviário de Salvador e até 31 de dezembro, 353.007 pessoas, entre embarques e desembarques, devem passar pelo local, o que reflete um aumento de 16,38% em relação a 2023, segundo informações dos operaores do Terminal Rodoviário de Salvador .

Matheus Santos, estudante universitário em Cruz das Almas, embarcou no terminal rodoviário de Salvador com destino a Pojuca, sua cidade natal. Ele aproveitou o início das férias acadêmicas para passar o Natal e o Ano Novo com a família. “Só volto pra Cruz das Almas em março, então vou aproveitar as férias por lá mesmo com a família. Depois disso, só boto a cara nos estudos de novo em março”, brincou..

Éntre os que chegaram à Rodoviária de Salvador, está José Roberval, que desembarcou com a família após longa viagem de Juazeirinho, na Paraíba. “Infelizmente, o ônibus quebrou duas vezes”, contou. Mas o objetivo da viagem foi alcançado: “ No final, é sempre bom estar junto”.

Rodovias

A sexta-feira marcou o início da Operação Rodovida – Natal 2024, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas nas estradas durante o período de festas. A ação, que segue até o Carnaval, prioriza a fiscalização de condutas de risco, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado e uso de celular ao volante.

De acordo com a inspetora, o fluxo deve ser intenso, em especial nas BRs 324, 101, 116 e 242, devido às férias escolares e festas de fim de ano.

Ferry-Boat

O sistema Ferry-Boat também está em operação especial este ano. De acordo com a Internacional Travessias, a expectativa é de um fluxo 5% maior em comparação ao ano anterior, quando cerca de 423.500 pessoas e 64.500 veículos utilizaram os serviços durante o Natal e Réveillon.

Sete embarcações fazem as viagensl: Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi e Anna Nery. As saídas ocorrem de hora em hora, a partir das 5h da manhã até as 23h30, em dias úteis e das 6h da manhã até às 23h30, nos fins de semana e feriados.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre