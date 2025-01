Pelourinho encerra o ano com shows para todos os gostos

O Pelourinho se prepara para receber um público eclético nos últimos dias de 2024 - Foto: Divulgação

O Pelourinho se prepara para receber um público eclético nos últimos dias de 2024. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, o palco será tomado por diversos artistas que prometem agitar o final do ano com muita música e cultura.

Leia mais:

>> Aumenta oferta de passagens aéreas para o fim 2024 e início de 2025

>> Réveillon: Salvador é o 2º destino mais procurado pelos brasileiros

>> Tomate, Jau e mais: Salvador recebe festival com shows gratuitos em janeiro

A programação, que mescla o tradicional e o contemporâneo, contará com shows de nomes como Elpidio Bastos, Nina Sol, Cid Rocha e Sátyra Carvalho. Cada apresentação promete uma experiência única, com diferentes estilos musicais e propostas artísticas.

Elpidio Bastos, conhecido por suas experimentações sonoras, irá apresentar um show que fusiona ritmos tradicionais com a eletrônica. Já Nina Sol, uma das novas vozes da MPB, promete emocionar com sua interpretação sofisticada. Cid Rocha, por sua vez, celebrará os clássicos da MPB e do axé, enquanto Sátyra Carvalho trará um show envolvente com influências do afro-pop e do axé.

A programação musical do Largo do Cruzeiro do São Francisco, no Pelourinho, contará com as seguintes atrações: Elpidio Bastos no dia 26, Nina Sol no dia 27, Cid Rocha no dia 28 e Sátyra Carvalho no dia 30 de dezembro. Todos os shows terão início às 18h30 e o valor do ingresso é de R$10.