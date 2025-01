Aumenta oferta de passagens aéreas para o fim 2024 e início de 2025

Número de assentos disponibilizados será de quase 30 milhões - Foto: Tatiana Azeviche/Ascom Setur

As empresas aéreas se preparam para um período de alta demanda entre o fim de 2024 e o verão de 2025, com um aumento de 12% na oferta de passagens, comparado à temporada passada. O número de assentos disponibilizados será de quase 30 milhões, distribuídos em 184 mil voos pelo Brasil.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são, como de costume, as praias do Nordeste, como Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. Estes locais são preferidos por quem busca relaxamento à beira-mar. No entanto, o público também está se aventurando para outras opções como Maceió, Fortaleza e Natal.

Leia mais

>> Réveillon: Salvador é o 2º destino mais procurado pelos brasileiros

>> Viagens de verão devem movimentar o turismo no Brasil em 2025

>> Brasileiros pretendem gastar mais com viagens no fim do ano

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) espera um aumento de 20% no número de passageiros entre o Natal e o Ano Novo, alcançando os níveis registrados antes da pandemia. Para lidar com a alta demanda, o aeroporto planeja reforçar suas equipes de segurança, atendimento e limpeza, além de adicionar cerca de 560 voos extras nesse período.

Os preços das passagens aéreas caíram, em média, 26% entre janeiro e novembro de 2024, mas houve um aumento de 22% no preço médio das passagens em novembro, especialmente devido à alta demanda de fim de ano. A explicação para esse aumento é a maior renda da população, o que gerou uma procura mais intensa por viagens.